Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. E.A. ve Ö.A.'yı bıçakladığı iddia edilen E.Ç.'yi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 14.03.2022, 19:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. ve Ö.A. bıçakla yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve Ö.A.'yı bıçakladığı iddiasıyla E.Ç.'yi gözaltına aldı.
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