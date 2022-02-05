Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi
Bursa’da 1’i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
TÜRKİYE 05.02.2022, 11:22
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosiklet ile gezintiye çıktı. Bu tehlikeli anları vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, en arkada oturan kişinin ise düşme noktasına geldiği görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, 'bu kadarına da pes' dedi.
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