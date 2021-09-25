Bursa'da cadde ortasında beyzbol sopalı kavga kamerada

Bursa’da araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada, oto kiralamacılar birbirlerine beyzbol sopasıyla saldırdı. O ânlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TÜRKİYE 25.09.2021, 11:45
Bursa'da cadde ortasında beyzbol sopalı kavga kamerada

Olay merkez Osmangazi ilçesinde Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç kiralama dükkânlarının sahipleri arasında, araç park etme meselesinden tartışma çıktı.

Tarafların münakaşası kavgaya dönüştü. Taraflar tekmeli yumruklu kavgada hızlarını alamayınca yaşlı bir adam eline geçirdiği iki beyzbol sopasıyla saldırmaya başladı.

Aynı gruptan bir başka kişi ise, adamın elindeki sopalardan birini zorla alarak, karşı kaldırımdaki kalabalığın arasına daldı. Tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgayı cadde üzerinde bulunan diğer esnaflar ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Olay esnasında kavganın ortasında bulunan bir kadın tarafları sakinleştirmek için büyük gayret sarf etti. Sakinleştirilemeyen iki grubu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Taraflar polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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