Bursa'da çalınan para ve çekler, saman balyasından çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Çayırlı Mahallesi'ndeki kuruyemişçi dükkanına giren M.B.(38) ve M.Ç.(30), çelik kasayı alarak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 hırsızlık şüphelisini takibe aldı.

ZANLILAR YAKALANDI

Yapılan incelemede olay öncesi iş yerine keşif amaçlı geldikleri belirlenen şüpheliler, savcılıktan alınan iznin ardından gözaltına alındı.

PARA VE ÇEKLER SAMANLIKTAN ÇIKTI

M.B ve M.Ç. sorgularında, kasayı açtıktan sonra içersine bulunan para, çek ve senetleri, M.B.'ye ait samanlıkta sakladıklarını itiraf etti. Yapılan aramada, saman balyaları arasında saklanan, 139 bin 155 lira para ile 8 çek ve 4 senet ele geçirildi.

2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.