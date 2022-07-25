Bursa'da çiftlikte yangın: 60 hayvan telef oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir çiftlikte yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenişehir itfaiyesi ile bölge itfaiyelerinden gelen takviye ile yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında 60 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenilirken çiftlikte büyük maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, olay yerinde yaptığı açıklamada, ''Yangının henüz çıkış nedeni bilmiyoruz, üzücü bir olay. Yenişehir itfaiyesi ve diğer bölgelerden itfaiyeler olaya anında müdahale etti. Belediye olarak biz de olayı yakından takip ediyoruz. Kepçe, grayder ve kamyonlarımız ile çalışmalara katıldık. Çiftlik sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte üzerimize düşen ne varsa Yenişehir Belediyesi olarak yerine getireceğiz'' diye konuştu.