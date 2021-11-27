Bursa'da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Akşam saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, direğe bağlı çöp kovasını fark etti.

Direğe bağlı kova ile bir süre uğraşan şahıs, yerinden sökmeyi başardı.

KOVAYI ÇALARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Şahıs söktüğü çöp kovasını çalarak, gözden kayboldu. Bu anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hırsızın rahat tavırları dikkati çekerken, kaydedilen görüntüler ise pes dedirtti.