Bursa'da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı
Bursa'da yolda yürüyen bir şahıs, direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı. Hırsızın kovayı söküp götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
TÜRKİYE 27.11.2021, 20:50
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.
Akşam saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, direğe bağlı çöp kovasını fark etti.
Direğe bağlı kova ile bir süre uğraşan şahıs, yerinden sökmeyi başardı.
KOVAYI ÇALARAK GÖZDEN KAYBOLDU
Şahıs söktüğü çöp kovasını çalarak, gözden kayboldu. Bu anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hırsızın rahat tavırları dikkati çekerken, kaydedilen görüntüler ise pes dedirtti.
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