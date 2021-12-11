Bursa'da eğlence merkezindeki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi-İznik karayolu üzerindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, eğlence merkezinde Özkan K. (20) ile Erol A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sonrasında Erol A., Özkan K.’yı (20) tabancayla yaraladı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Bursa Şehir Hastanesine sevk edilse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Gencin silahla ölümüne neden olan katil zanlısı Erol A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay esnasında yanında bulunan H.T. (29), M.E.U. (26) ve A.K. (27) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.