Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
TÜRKİYE 16.05.2022, 13:41
Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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