Bursa'da feci kaza: 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 22.30 sıralarında seyir halinde olan sürücü Hasan Kılıç (23) idaresindeki otomobil, İnegöl girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Hamit Coşartekin (24) yönetimindeki otomobile çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kılıç idaresindeki otomobil bariyerlere çarparak dururken, Hamit Coşartekin yönetimindeki otomobil kavşağa savruldu.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Firuze Coşartekin (53), Hüseyin Coşartekin (60), Yusuf Kaya (23) ve Sefa Kaya (22) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Bursa-Ankara Yolu’nda trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.