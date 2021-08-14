Bursa'da iki aracın çarpışma anı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki araç kavşakta kaza yaptı.

Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serkan Özbaykondu (33) yönetimindeki ticari taksi ile Mahmut Esatbey Caddesi'nden çıkan Muhammet Emircan Taşlı (18) yönetimindeki Hollanda plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDULAR

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak sinyalizasyon direklerine çarpıp durabildi. Kaza sonucu yaralanan iki sürücünün yardımına çevredekiler yetişti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan sürücüleri kurtardı.

KAZA ANI KAMERADA

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonucu ağır maddi hasar alan iki araçta çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.