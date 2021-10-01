Bursa'da kendini arayan adam dünya gündeminde
'Kendini arayan adam' konuştu! 'Dünya umrumda değil' dedi.
TÜRKİYE 01.10.2021, 10:34
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu.
Arama çalışmaları sırasında ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olan adamın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, kayıp olan şahsın kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere kendini inandıramadı.
Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umurumda değil" diye konuştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinin internet sitelerine "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla manşet olmuştu.
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