Bursa'da köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi

İnternet sitesinde gördüğü 'Toy Podle' cinsi köpeği satın almak isteyen Hakan B., telefonda konuştuğu kişinin hesabına bin lira kapora yatırdı. Aldığı köpek eline ulaşmayınca mahkemeye başvurdu.

TÜRKİYE 07.11.2021, 15:25
Bursa'da köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde internet sitesinde gördüğü satılık 0-3 aylık Toy Podle cinsi köpeği almak isteyen Hakan B. isimli şahıs (44), ilanda bulunan ve isminin Uğurcan Kavuk (27) olduğunu söyleyen kişiyle cep telefonu üzerinden iletişime geçti.

Kavuk, Hakan B.'ye elinde son iki dişi köpek kaldığını bir tanesini kendisi için ayırabileceğini söyledi.

1000 LİRA KAPORA YATIRDI

Hakan B., bu yavru köpeklerden birini satın alacağını belirtip, arkadaşının banka hesap numarasından Kavuk’un verdiği hesap numarasına kapora olarak bin lira yatırdı.

WHATSAPP'TAN ENGELLENDİ

Banka dekontunu da WhatsApp üzerinden Kavuk’a gönderdi. Kendisiyle irtibatın kesildiğini, WhatsApp’tan engellediğini gören Hakan B., dolandırıldığını düşünerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu.

PATATES HAT KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan suç duyurusu sonrası, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli Uğurcan Kavuk hakkında hazırlanan iddianamede, şu görüşlere yer verildi:

“Soruşturma kapsamında şüpheli ile iletişime geçilen telefon hattının yabancı uyruklu Mustafa Keldere adına kayıtlı olduğu ve halk arasında patates hat olarak tabir edilen, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenip bu tarz suçlarda kullanılan hatlardan olduğu tespit edildi. Paranın gönderildiği banka hesabının sahibi olan şüpheli savunmasında hesabın kendisine ait olduğunu, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi. Şüphelinin internet üzerinden ilan verip kendisine para gönderilmesini sağlamasına rağmen, sözünü yerine getirmeyip iletişimi de kopararak atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır."

"HESAP BENİM AMA HABERİM YOK"

Soruşturma devam ederken, Adana Adliyesi'nde bulunan savcılıktan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Uğurcan Kavuk, uyuşturucu suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirtip, "Telefon numaramın kim tarafından kullanıldığını bilmiyorum  Bu ilanı ben vermedim. Bankada hesabım var. Fakat yatırılan parayı da ben çekmedim. Olayla ilgim yok. Paranın niçin hesabıma yattığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

Hakan B.’nin avukatı Cansu Zeytinoğlu, şüpheli hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 ile 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını, yargılamanın ise ileriki günlerde başlayacağını söyledi.

#Bursa #köpek #Toy Podle
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