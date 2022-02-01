Bursa'da otluk alanda yangın: Müdahale sürüyor
Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
TÜRKİYE 01.02.2022, 20:22
İznik Gölü'nün kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın nedeniyle 15 hektar alan kül oldu.
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