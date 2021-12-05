Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Bursa-Ankara karayolunda seyreden Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki otomobil, Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda mandalina yüklü kamyona çarptı.

Kamyon sürücüsü kaçtı

Kaza sonucu sürücü ile otomobilde bulunan yolcular Emine Gaye D., Elif Doğan, Muhammed Samet Doğan, Taha Dokumacı, Dilek Dokumacı ve Nesrin Ceylan yaralandı. Kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 yaralıdan 5'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si de İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Elif Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.