Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Bursa-Ankara karayolunda seyreden Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki otomobil, Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda mandalina yüklü kamyona çarptı.
Kamyon sürücüsü kaçtı
Kaza sonucu sürücü ile otomobilde bulunan yolcular Emine Gaye D., Elif Doğan, Muhammed Samet Doğan, Taha Dokumacı, Dilek Dokumacı ve Nesrin Ceylan yaralandı. Kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 yaralıdan 5'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si de İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Elif Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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