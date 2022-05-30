Bursa'da ralli aracı seyircilerin arasına daldı

Bursalılar 46. Yeşil Bursa Rallisi’ni izlemek için yarışın yapıldığı Keles yoluna akın etti.

Heyecanla beklenen yarış başladı.

Bu sırada viraja hızlı giren bir ralli aracı, seyircilerin arasına daldı.

Facianın teğet geçtiği anlar

Seyirciler, tehlikeyi önceden sezdi ve koşarak uzaklaştı.

Böylelikle ölen ya da yaralanan olmadı.

Facianın teğet geçtiği anlar cep telefon kamerasına yansıdı.