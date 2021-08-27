Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE 27.08.2021, 09:17
Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Sırameşeler Mahallesi 9. Sakarya Sokak'ta, henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheliler, Akın B. ile kardeşi Bayram B.'ye tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Akın B.'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bayram B.'yi de Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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