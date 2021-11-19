Bursa'da tırın çarptığı otomobil parçalara ayrıldı

Bursa-İzmir yolu Ata Bulvarı'nda, İrfan Balaban'ın kullandığı 16 RBL 78 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bu sırada arkadan gelen Samet Şentürk idaresindeki 33 DDM 56 plakalı tır duramayarak otomobile çarptı

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü İrfan Balaban ile yanında bulunan İsmail A. kazanın etkisiyle araçtan fırladı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Balaban'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜNE GÖZALTI

Tır sürücüsü Samet Şentürk ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kamyon ve otomobilin yoldan çekilmesinin ardından açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.