Bursa'da uçak evlerin arasına düştü
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı.
Bursa'daki Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü...
Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Can kaybı olup olmadığı bilinmiyor
Feci kaza sonrası can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Sokak içerisindeki yoğun kalabalık sonrası güvenlik güçleri, tahliyeye başladı.
Helikopterler havada kontrol sağlıyor
İtfaiye araçları, panik halinde olan kalabalığın arasından yangına ulaşmaya çalışıyor.
Helikopterler havadan kontrol sağlıyor.
2 pilot hayatını kaybetti
Bağlarbaşı Mahallesi'nin kalabalık nüfusu ve çarpık yapılaşması müdahaleyi geciktiriyor.
Bu tarz kazaların yaşanabildiği bir nokta olan sokakta çalışmalar sürüyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." açıklamasını yaptı.
Pilotların kimlikleri
Pilotların kimlikleri belli oldu.
Uçak kazasında pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar'ın can verdiği belirtildi.
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