Bursa'daki akaryakıt istasyonundaki kazada tutuklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polislerden kaçan sahte plakalı otomobil sürücüsü İsmail Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e çarpmıştı.

Kazada İrem Özdemir hayatını kaybederken, 6 suçtan kaydı bulunan Kuşaslan da yaralanmış, yanındaki 25 suç kaydı olan Ünal Bilici ise gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kuşaslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, Ünal Bilici dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilici'nin ifadesinde, haklarında yakalama kararı olduğu için kaçtıklarını söylediği belirtildi.

Kuşaslan'ın da tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.