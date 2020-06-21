Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3’ünün cesedi bulundu

Ekipler, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, dere yatağında 2 kişinin cesedine ulaştı.

Araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, ölen kişilerin olay yerinde bulunan yakınları gözyaşları içinde çalışanlara yardım etti.

Ekipler, 2 kişinin cesetlerine ulaşılan bölgenin 200 metre uzağında dere yatağında ise bir kadının cansız bedenini buldu. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

Sel'de hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Bölgede şu ana kadar yürütülen çalışmalarda dere yatağında cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen'in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi.

Selde kaybolan Ahmet Bilen'in ağabeyinin kızı Derya Bilen'i (17) arama çalışması ise devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, sivil toplum kuruluşu çalışanı arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ve Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da sürüyor.