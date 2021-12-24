Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 9 tutuklama
Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı.
TÜRKİYE 24.12.2021, 19:18
Bursa'da yürütülen soruşturmada, yasal olmayan yollarla etil alkol imal edenlere Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi serbest bırakıldı.
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