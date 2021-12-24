Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Bursa'da yürütülen soruşturmada, yasal olmayan yollarla etil alkol imal edenlere Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi serbest bırakıldı.