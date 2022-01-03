Bursa’da cep telefonunu almaya çalışan gaspçıyı öldürdü
Kendisine tornavida ile saldırıp, cep telefonunu gaspetmeye çalışan saldırganı bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Erkan Aysu (31), işe gitmek için evden çıkan E.K.'yi (31) Yahşibey Mahallesi'ndeki bir ara sokakta sıkıştırdı, telefonunu gasbetmek istedi.
E.K. direnince Erkan Aysu, bu kez cebinden tornavida çıkarıp, saldırdı.
BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Bunun üzerine E.K. de cebindeki bıçağı çıkardı. Çıkan kavgada E.K., gasp girişiminde bulunan Erkan Aysu'yu bacağından bıçaklayarak olay yerinde kaçtı.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Erkan Aysu'nun E.K.'yi gördüğü sokağa girdiği anlar yer alıyor. Daha sonra aynı sokaktan E.K.'nin cep telefonu ve bıçakla ayrıldığı görülüyor.
KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Aysu'yu görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan Aysu'nun kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.'yi iş yerinde yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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