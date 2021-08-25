Bursa’da damat, ‘evet’ demeden önce arkadaşlarına sordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Sedanur Öz ve Emirhan Yaldız çifti, evlenmek üzere nikah masasına oturdu.

Düzenlenen düğün töreninde, nikah memurunun, "Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde bir arada olmak için evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna gelin Sedanur Öz, 'evet' cevabı verirken, damadın kendisine sorulunca yaptığı hareket şaşırttı.

Soruyu duyar duymaz Emirhan Yaldız, arkadaşlarının yanına gitti.

Arkadaşlarının Yaldız’a, "Evlilik zor. İzin almadan evden çıkamayacaksın. Son pişmanlık fayda etmez.” dediği duyuldu.

“ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK”

Yaşanan eğlenceli anların ardından damat Emirhan Yaldız, “Ölmek var dönmek yok." diyerek nikah mamasına dönüp, evet cevabı verdi.

Damadın arkadaşları ile kurguladığı bu oyun, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

SAĞDICININ OMUZLARINDA EVET DEDİ

Nikah memuru da işi zorlaştırıp damattan, sağdıcının omuzları üzerine çıkarak 'evet' cevabını salondakilerin duyurmasını istedi.