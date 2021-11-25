Bursa’da kanalizasyon kapağını çalıp yerine tahta bıraktılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde hırsızlık şüphelisi iki kişi, kanalizasyon kapağını gözlerine kestirdi.

Hırsızlardan biri, kapağı yerinden çıkartıp yuvarlayarak çaldı.

Diğer şahıs ise, boşalan kapağın yerine kimse düşmesin diye tahta koydu.

KAMERAYI FARK ETMEDİLER

Güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıslar çaldıkları kapak ile olay yerinden uzaklaşırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.