'Büyü ve muska yaptı' iddiasıyla beyzbol sopasıyla dayak yedi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi’nde kimliği belirsiz 2 kişi, dün saat 14.00 sıralarında evine gitmeye çalışan Erhan Ç.’yi “büyü ve muska yaptığı” iddiasıyla beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı.

Bir anda saldırıya uğrayan Erhan Ç, bağırarak kaçmak istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar araya girdi ancak saldırganlar Erhan Ç.’yi kafasından yaralayarak geldikleri araçla kaçtı.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Sopalarla kafasından darbe alan adam yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yaralı Erhan Ç.’nin yerde yattığını görünce elbiseyle darbe alınan yere destek yaparak müdahale etti.

Ambulansın geç gelmesi nedeniyle yaralı acı içinde inlerken, polis ekipleri ise dakikalarca onu sakinleştirmeye çalıştı.

“AMBULANS GEÇ GELDİ, POLİS DAKİKALARCA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI”

Bir süre sonra kafasından darbe alan Erhan Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi devam eden adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

“TAKSİYE BİNİP KAÇTILAR”

Olayı anlatan komşu Süleyman Salça, “Ben adamı tanıyorum. İki kişi dövdü. Sopalarla kafasına vurmaya başladılar. Bağırdım ama onlar taksiye binip kaçtılar. Durumu iyi.” dedi.