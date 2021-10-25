Büyükelçilerin açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı

10 ülke büyükelçiliklerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri adım atması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

TÜRKİYE 25.10.2021, 16:54
Büyükelçilerin açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı

Geçtiğimiz günlerde 10 büyükelçi tarafından Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik yapılan çağrı, tepkileri de beraberinde getirdi.

Söz konusu çağrı Türkiye ve dünya basınında gündem haline geldi.

Çağrıya sert ifadelerle yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na büyükelçiler için 'istenmeyen adam' ilan edilmeleri yönünde talimat verdi.

BÜYÜKELÇİLERDEN GERİ ADIM

Talimat üzerine Norveç, Hollanda, Fransa, Yeni Zelenda, ABD, Kanada, Fillandiya, Danimarka, İsveç ve Almanya olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attı.

Twitter üzerinden yeni bir bildiri yayınlayan büyükelçiler, Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine değindi. Bildiride "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI: AÇIKLAMALAR OLUMLU KARŞILANDI

Son bildiri üzerine Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin açıklamalarını olumlu karşıladığını duyurdu.

VİYANA ANLAŞMASI'NIN 41. MADDESİ

1. Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

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