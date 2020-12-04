Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları ‘Erişilebilir’

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Erişilebilirlik Sertifikası takdim töreninde konuşan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak, bünyemizdeki tüm toplu taşıma araçlarımızda ulaşılabilirlik standartlarını sağladık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullanırken; Vali Coşkun, “2020 yılında en çok erişilebilirlik belgesi veren il Kahramanmaraş oldu” dedi.

TÜRKİYE 04.12.2020, 02:22 04.12.2020, 02:26
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları ‘Erişilebilir’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erişilebilirlik Sertifika Töreni’ne katıldı. Kültürpark’ta gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya ile vatandaşlar katıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sertifika teslim töreninde açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptı.

Erişilebilirlik Çalışmaları

Koronavirüs tedavisi görenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Başkan Güngör, “Bir yıl önce, böyle bir salgından bahsetsek herhalde kimsenin idraki almazdı. Ama yaşadığımız bir yıllık süreçte, kimsenin hayal dahi edemediği zorluklarla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte koronavirüs dolayısıyla tedavi gören herkese şifa diliyorum” dedi. Tüm vatandaşların birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Güngör, Büyükşehir Belediyesi olarak erişilebilirlik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Büyükşehir’den Bir İlk

Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının tümünün erişilebilir hale getirildiğini de açıklamalarına ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Hükümetimiz ve belediyelerimiz arasındaki yüksek iş birliğiyle elde ettiğimiz önemli başarılar var. Bunları yeterli görmeden çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, bünyemizdeki tüm toplu taşıma araçlarında sağladığımız ulaşılabilirlik standartlarından dolayı sertifika almaya hak kazandık. Bunun için de çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah aynı kararlılıkla, engelsiz şehir hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

En Çok Belge Veren Şehiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının ‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan edildiğini belirterek konuşmasına başlayan Ömer Faruk Coşkun, “Kahramanmaraş’ın engelsiz bir hale getirilmesi için yerel yönetimlerimizle büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugüne kadar 22 binaya ve 61 toplu taşıma aracımıza erişilebilirlik belgesi verilmiş olup ilimiz 2020 yılında en çok erişilebilirlik belgesi veren il olmuştur. Bu başarıya katkı sunan Belediye Başkanımızın Şahsında Büyükşehir Belediyemize, Aile ve Sosyal Çalışma İl Müdürlüğümüze

ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde toplumun her kesimi engelli vatandaşlarımıza daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi. Tüm toplu taşıma araçlarıyla erişilebilir olan Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan sertifikayı Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e takdim etti. Ardından protokol üyeleri tarafından erişilebilirlik sertifikası alan toplu taşıma araçları incelendi.

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