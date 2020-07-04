Büyükşehirlere gönderilmek için hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla terör örgütünün saldırı girişimi bir kez daha önlendi.

Operasyona ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptı. Soylu Derik kırsalında ele geçirilen patlayıcı ve patlayıcı düzeneğinin büyükşehirlerde kullanılmak üzere hazırlandığına dikkat çekti.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerini kullandı.