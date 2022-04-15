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Büyükşen çifti cinayetinde, gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Büyükşen cinayetine ilişkin devam eden davada, 3 Nisan'da gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

TÜRKİYE 15.04.2022, 11:41
Büyükşen çifti cinayetinde, gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, Metin (55) Büyükşen ile eşi Necla (54) Büyükşen evlerinde öldürüldü.

Saldırganın dipçik darbesi ile baygınlık geçiren çiftin kızları Büşra Büyükşen, daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracıyla jandarmaya gitti.

Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, o gün bugündür Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar da devam ediyor.

25 kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve kuzeni Mehmet Ali Dayanır ile Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Adresi karıştırıp Büyükşen çiftini öldürdüler iddiası

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp korkutup zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.

Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.

Afgan çoban tahliye edildi

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzbek, basın mensuplarının "Siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun." diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrolle tahliye edildi.

Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

5 şüpheli, serbest

Son olarak Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, 3 Nisan'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına almıştı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

#Konya #Karatay #cinayet #Büyükşen
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