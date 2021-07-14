Büyükşen cinayetinde yeni gelişme

Konya’da Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen’in 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin devam eden davada bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE 14.07.2021, 12:54
Büyükşen cinayetinde yeni gelişme

Konya’da Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen’in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin devam eden dava kapsamında olayla ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve bir televizyon programına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı.

Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürüyor. Büyükşen çiftinin öldürüldüğü sırada evde bulunan ve iddiasına göre saldırganın tüfeğin dipçiğiyle başına vurmasında sonra ölmüş gibi davranıp, yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularına ait otomobille jandarma haber veren kızları Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutan yardımcılarının katıldığı keşfe ölen çiftin çocuk doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de katıldı. Osman Büyükşen de zaman zaman kardeşi Büşra Büşükşen'e olay günüyle ilgili sorular sordu. Büşra Büyükşen olayın nasıl olduğunu, saldırganın nasıl eve girdiğini, kendisinin nasıl yatak odası camından atlayıp kaçtığını anlattı.

Büşra Büyükşen'in olay günü bindiği yoldan geçen komşularına ait otomobilde keşif alanına getirildi. Büşra Büyükşen de otomobili nasıl durdurup, hangi tarafa binip oturduğunu gösterdi. Keşif sırasında Jandarma Komutanlığı ekipleri de evin çevresi ve mahallenin bazı noktalarında geniş güvenlik önlemi aldı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE NELER YAŞANDI?

Türkiye, bu davayı çiftin küçük oğulları Osman Büyükşen'in cinayetin aydınlatılması için bir televizyon programına katılmasıyla duydu.

3 Eylül 2018'de gerçekleşen olayda kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

Çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, saldırgan Büşra Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı.

Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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