Buzdolabı patladı, mahalleli yangına seferber oldu!
Bir evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çevredekiler kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
TÜRKİYE 09.05.2021, 10:46
Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda Halil İbrahim Uysal'a ait tek katlı müstakil evde, saat 19.00 sıralarında buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
ÇEVRE SAKİNLERİ YOĞUN UĞRAŞ VERDİ
Alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden ellerine aldıkları hortum ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Çevre sakinlerinin yoğun uğraş vermesine rağmen yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde soğutma çalışması yapıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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