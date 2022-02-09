Caddeden karşıya geçen kadının feci ölümü
İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, süratle gelen otomobil çarptı. Çarpışma etkisiyle 30 metre sürüklenen yaralı, olay yerinde hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 09.02.2022, 14:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinden yola çıkan Cihan D. (35) kontolündeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, merkez yönüne ilerlemeye başladı.
Aynı cadde üzerinde yaya olarak ilerleyen Hülya Türkmen (40), karşıya geçmek isterken, süratle gelmekte olan otomobilin altında kaldı.
30 METRE SÜRÜKLENEREK CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
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