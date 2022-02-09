Caddeden karşıya geçen kadının feci ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesinden yola çıkan Cihan D. (35) kontolündeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, merkez yönüne ilerlemeye başladı.

Aynı cadde üzerinde yaya olarak ilerleyen Hülya Türkmen (40), karşıya geçmek isterken, süratle gelmekte olan otomobilin altında kaldı.

30 METRE SÜRÜKLENEREK CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.