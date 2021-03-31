Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın 34 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

TÜRKİYE 31.03.2021, 18:13
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Muhammet Enes Uysal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki Dadaş Aras ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"MUHAMMED ENES DADAŞ ARAS'I BIÇAKLADI"

Duruşmada dinlenen tanık Sinan Güngör, şunları söyledi:

"Minibüs süratli bir şekilde geçti. Çakarları vardı. Ben ilk etapta polis arabası veya bir makam arabası zannettim. Ben her iki tarafı da tanımıyorum. Olay nedeniyle isimlerini öğrendim. Dadaş Aras kamyonetinde oturmuştu. Muhammed Enes Uysal da onun kamyonetinin yanında tehditkar ve hakaretli bir şekilde konuşarak müştekiden cep telefonuna almış olduğu görüntüleri silmesini sövlüyordu. Müşteki de silmeyecegini, çakar takmasının doğru olmadığını dolayısıyla görüntüleri polise vereceğini söylüyordu. Sanık müştekinin araçtan inmesini söylüyordu. Daha sonraki aşamada müşteki kamyonetin sağ kapısından aşağı indi. Çakarlı olan minibüsün görüntüsünü çekmeye başladı, sanık yine görüntüyü silmesini söylüyordu. Alaylı bir tavır içerisinde konuşma yapıyordu. Tehdit ve küfür savuruyordu. Bu süreçte sanık, iki üç kez müştekinin boğazına yapışmış müşteki de onu iteklemişti. Müşteki kendi aracına yöneldiğinde sanık, sağ belinden çıkarmış olduğu 25-30 cm uzunluğunda bir bıçak çekti. Ben bağırarak müştekiyi uyardım. Müşteki döndüğünde sanık ilk darbeyi arkadan vurdu. Akabinde müştekiyi tekrardan bıçakladı. Müşteki yere düştüğünde sanık üstüne abanarak bıçaklamaya devam etti. Ben de benimle birlikte hareket eden başka şahıs, sanığı durdurmaya çalışıyorduk ancak sanık bizi de yaklaştırmıyordu. Hakaretlerini bize de yöneltiyordu. Bu arada müşteki sanığın altından kurtuldu. Ben hemen arkadaki kullanmış olduğum araca gitmesini söyledim. Sanık gelip yine görüntüleri silmesini söyledi. Müşteki o sırada kendinden geçmiş gibiydi. Müştekiyi alıp hastaneye götürdüm."

"MÜŞTEKİ SANIĞA YUMRUK ATTI"

Tanıklardan Serkan Ay da "Olay günü kamyonet şoförü elindeki telefonla görrüntüleri çekiyordu. Polis değilsin şeklinde konuşmalar oluyordu. Daha sonra kamyonetin şoförü sağ kapıdan aşağı indi. Minibüsü de telefonuyla görüntü aldı. Sanık ve müşteki arasında küfürleşmeler oldu. Bu süreçte müşteki sanığa yumruk attı. Akabinde sanık çıkarmış olduğu bıçakla müştekiye vurdu. Müşteki arkadan bir araca binip uzaklaştı. Ben de polise haber verdim" dedi.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Alınan tanık beyanının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütlaasını açıkladı. Savcı, sanık Uysal'ın ilk bıçak darbesinden sonra müşteki Dadaş Aras'ın arkasından giderek bıçaklamaya devam ettiğini, başkalarının müdahale etmesine engel olduğunu belirterek, "Sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu kanaatinin oluştuğu" denildi. Sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep eden savcı, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkoyulması" ve "Hakaret" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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