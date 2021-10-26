Çaldığı motosikleti jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı
Kütahya'da çaldığı motosikleti müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı motosiklet de sahibine teslim edildi.
TÜRKİYE 26.10.2021, 13:24 26.10.2021, 13:56
Ağaçköy Mahallesi'nde ikamet eden Seydi Ali Türkdönmez'in motosikletinin çalınması üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Ekipler, sosyal medya sitelerinde yaptıkları araştırmada çalıntı motosikletin satılık olduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma, müşteri gibi davranarak şüpheliyle iletişime geçti
Motosikletin Aslanapa ilçesi Yanlızsaray Mahallesi'nde E.K'nın elinde bulunduğunu belirleyen ekipler, müşteri gibi davranarak şüpheliyle iletişime geçti.
Jandarma ekibine çalıntı motosikleti satmaya çalışan zanlı, gözaltına alındı.
Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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