banner86

banner85

Çalınmasın diye altınlarını yanına aldı, pazarda çaldırdı

Evinde çalınmasın diye yanına aldığı 90 bin lira değerindeki altınını pazarda çaldıran kadın, “Yıllarca eşim ve benim emeğimdi, kızlarımın geleceğiydi. Buradan sesleniyorum, vicdana gelsin” dedi.

TÜRKİYE 01.12.2021, 14:39
Çalınmasın diye altınlarını yanına aldı, pazarda çaldırdı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Melek Aykuş (37), 90 bin lira değerindeki altınları bankada kasaya koymak için evinden çıktı.

Bankaların kapalı olduğunu gören Aykuş, evine dönüş yolunda pazara girdi.

Aykuş, pazarda tezgaha yaklaştı ve aldığı ıslak mendilin ücretini vermek istediği sırada yanına 3 kadın yaklaştı.

EL ÇABUKLUĞU İLE CÜZDANI KAPTILAR

3 kadından biri, tezgahtan bir şeyler alıp Aykuş'tan aldıklarının ücretini uzatmasını istedi.

O sırada diğer kadınlar el çabukluğuyla Aykuş'un çantasındaki cüzdanı alıp, olay yerinden uzaklaştı.

Melek Aykuş, kadından şüphelenmesinin ardından çantasını kontrol etti ve altınların olduğu cüzdanı bulamayınca çalındığını anladı.

ZABITALARDAN YARDIM İSTEDİ

Hemen 'İmdat cüzdanımı çaldılar' şeklinde bağıran Aykuş, pazarda bulunan zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Ardından Melek Aykuş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“90 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTINIM VARDI İÇİNDE”

Melek Aykuş "Akşam üzeri 17.45 sıralarında pazara geldim. Çantamda param, 90 bin lira değerinde altınlarım vardı. Bankaya götürecektim, baktım saate geç kalmışım. Ben de kızım ıslak mendil isteyince pazara doğru gittim. Tezgaha yöneldim. Islak mendili seçerken adamdan poşet istedim. Parasını uzatmak için çantamı açtım. 1 saniye içinde 3 tane kadın yanımdaydı. Beni oyaladılar. O sırada baktım cüzdanım yok. Kadından şüphelendim. Hemen seslendim zabıtaya, polislere, çevredeki insanlara 'İmdat cüzdanım yok’ diye bağırdım. 90 bin lira değerinde altınım vardı içinde, çaldılar benden. Çığlık attım. Kadın, sırf polisler benimle ilgilenmesin diye 'Benim de cüzdanım gitti' dedi. Orada polislerin dikkatini dağıttı. O da panik yarattı orda. Polisler döndüler ona baktılar. Elindeki boş cüzdanı tezgahın üstüne atarak 'Bak benim de 500 liram, çocuklarımın kimlikleri içindeydi' dedi. Polisler 'Sen de gel şikayetçi ol' dedi. Kadın 'Yok gelemem çocuklarım evde' dedi. Akşam polis karakoluna gidip şikayetçi oldum.” dedi.

“BURADAN SESLENİYORUM VİCDANA GELSİN”

“Şu an beni izleyebilir, buradan sesleniyorum vicdana gelsin.” diyen Aykuş, şöyle devam etti:

“Eşimin ve benim emeğimdi, birikimimizi 1 saniyede hepsini götürdüler. 4 adet 30'ar gram 22 ayar bilezik, 4 adet Cumhuriyet altını, bin lira nakit para, telefonum ve ehliyetimin olduğu cüzdanı götürdüler. Bütün eşyalarım çantanın içindeydi götürdüler, bir şey bırakmadılar bende. Kadın çok hızlı ve seri davrandı. Nasıl oldu, nasıl bitti anlamadım. O anda fenalık geçirdim ben de. Yere yığıldım. Kiracıyım mağdurum şu an. Eşimle ben kuruşu kuruşuna alın terimizle çalıştık, emeğimizdi, kızlarımın geleceğiydi. İki kızım, biri 'Hukuk okuyacağım hakim olacağım', bir kızım da 'Sağlık'  okuyacağım diyordu. Onların okuma parasıydı. Kiracıyım daha ev alamamıştım. Varımı yoğumu bu pazar tezgahında bir iki saniye içinde çalıp götürdüler.”

#altın
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7