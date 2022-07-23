Çalınmasın diye Bursa'ya getirdiği motosikleti yine çalındı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kuaför dükkanının içinde bulunan motosikleti gözlerine kestiren hırsızlar, bir süre gözetleme yaptıktan sonra levye ile kapıyı açarak içeri girdi.

Şüpheliler, motosikleti hızlıca çalarak bölgeden uzaklaştı.

Motosikletinin sürekli hırsızlar tarafından çalındığını belirten İbrahim Ali Çelik, "Sahibi olduğum motosiklet Adana'da 2 ay önce hırsızlar tarafından çalındı. Bir süre motosikletin izini ararken hırsızlar uygulamada motosikletim ile polislere yakalanıyor. Daha sonra motosikleti Adana'dan Bursa'ya getirdim ve koyacak yerim olmadığı içinde dükkanımın içine bıraktım. Hırsızlar da levye ile kapıyı kolayca açıyor. Kapıda tek kilit vardı. Şimdi 2 tane var ama başımıza geldikten sonra anladık. Çalanlara hakkımı helal etmiyorum. Çok güzel bir mahalledeyim. Bu kadar rahat da çalınmaması lazım. Daha önce de dükkanın önünden geçerek bakmışlar zaten. Sonra sabaha karşı dükkana girerek motosikleti çalmışlar" dedi.