Çalıntı araç ile tatile çıkacaktı, yakalandı!

Olay, saat 22.00'de İnegöl ilçesi Bursa-Eskişehir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir, Tepebaşı ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde alışveriş için markete gelen B.Ö., 26 GA 238 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti.

Kısa sürede döneceğini düşünen B.Ö., kontak anahtarını aracın üzerinde bıraktı.

Bu sırada anahtarı fark eden Ahmet A. binerek çalıştırdığı aracı çaldı. Döndüğünde aracının çalındığını anlayan B.Ö. olayı polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Aracın Bursa-Eskişehir Yolu Caddesi'nde Bursa istikametine gittiğini tespit eden ekipler durumu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

150 KİLOMETRELİK KOVALAMACA İNEGÖL'DE BİTTİ

Çalıntı aracın Bursa istikametine geldiğinin bilgisini alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kentin girişinde kontrol noktaları oluşturan ekipler çalınan aracı Plaka Tanıma Sistemi(PTS) ile adım adım takip etti.

Aracın İnegöl ilçesinden giriş yaptığını tespit eden ekipler şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli Ahmet A. aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçışını sürdürdü.

Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri de aracın peşine düşerken Bursa-Eskişehir Yolu Caddesi'nin Bursa girişinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yaklaşık 150 kilometre süren kovalamacanın ardından polis ekiplerinin yolu kapattığını gören şüpheli kaçamayacağını anlayarak aracı durdurup teslim oldu.

ÇALINTI ARAÇLA İSTANBUL'DA TATİL YAPMAK İSTEMİŞ

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli Ahmet A.'nın ilk ifadesinde üniversite öğrencisi olduğu Batman'dan Eskişehir'e otostop yoluyla geldiğini ve Eskişehir'de çaldığı araçla İstanbul'a tatil yapmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırılan hafif ticari araç sahibine teslim edildi. Şüpheli Ahmet A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.