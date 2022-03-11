Çalıştığı bankadan 140 bin avro çalan zanlı alışverişte yakalandı

İstanbul'da özel bir bankada görevli B.A. (34), dün çalıştığı bankadan 140 bin avro çalarak kaçtı.

Zanlının Kayseri'ye geleceği bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından şüpheliyi, çaldığı paralarla Melikgazi ilçesindeki alışveriş merkezinde kıyafet alırken yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.