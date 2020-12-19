Çalıştığı yerden 1 milyon dolar çaldı
Fatih’te bulunan döviz bürosunda 13 yıldır çalışan kişi, iş yerinden 1 milyon dolar çaldı. Döviz bürosu çalışanı tutuklandı.
TÜRKİYE 19.12.2020, 15:32
Fatih Beyazıt'ta bulunan İ.C., ve ortaklarına ait döviz bürosundan, geçtiğimiz pazartesi günü 1 milyon dolar para çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, olayın şüphelileri olarak Mehmet C., Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B.'yi gözaltına aldı.
Çalışmalar sonucunda, 1 milyon doları çalan hırsızın 13 yıldır iş yerinde kuryelik yapan kişi olduğu ortaya çıktı. Çaldığı paranın 100 bin lirasını kendisini Silivri'ye götüren akrabasına verdiğini söyleyen hırsız, 50 bin lirasını avukata vererek, kalan parayla da gayrimenkul ve araç aldığını söyledi.
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