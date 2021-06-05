Cami avlusunda kafasından vurulmuş halde bulundu
Sabah saatlerinde Aydın'da bulunan Mustafa Adalıoğlu Camii'ne gidenler hayrete düştü. Cami avlusunda kafasından vurulmuş halde bulunan şahsı görenler apar topar yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.
TÜRKİYE 05.06.2021, 14:39
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar cami avlusunda hareketsiz yatan bir şahıs gördüler. Şahsın yanına giden vatandaşlar yerde yatan genç adamın kafasından vurulmuş olduğunu gördükten sonra 112 ve emniyet güçlerine haber verdiler.
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Adalıoğlu Camii'nde gerçekleşen olayın nasıl meydana geldiği merak edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve emniyet güçleri başından vurulmuş olan 25 yaşındaki Emre Yurtseven'in hayatını yitirdiğini tespit etti. Yurtseven'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Genç adamın intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Haziran 2021
|İmsak
|03:19
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü