Cami tuvaletinde sifona asılı halde bulundu
İstanbul Bahçelievler'de cami tuvaletini kullanmak isteyen esnaf, sifona iple asılmış bir cansız bedenle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, 47 yaşında bir adama ait olduğu belirlenen cansız bedeni otopsi için morga kaldırdı.
TÜRKİYE 02.03.2021, 17:12 02.03.2021, 17:19
Sabah saatlerinde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Adnan Toros Camii tuvaletlerinde meydana gelen olayda, cami tuvaletini kullanmak için içeri giren çevre esnaftan bir kişi tuvalet içinde sifon bölümüne bağlanmış iple kendisini asmış kişiyi gördü.
OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından 47 yaşındaki Abidin Ertekin isimli kişinin öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Abidin Ertekin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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