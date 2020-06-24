Camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı.

TÜRKİYE 24.06.2020, 09:36
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Camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, İstanbul'da ilk sabah namazı kılındı.

Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı.

Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.

Ankara

Ankara'da ilk sabah namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camisi'ne sabah namazını kılmak için gelen vatandaşlar belirtilen kurallara uyarak ibadetini yaptı. 

Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Namazın ardından vatandaşlardan Mücahit Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk gün açılışını yapalım dedik. Çok şükür bugüne de. Allah beterinden korusun. Ramazan ayını bile buruk geçirdik. Cuma namazımıza bile çok şükür 2-3 haftadır gidiyoruz. Allah bir daha böyle kötü günleri göstermesin." ifadelerini kullandı.

Bursa

Bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı'dan izler taşıyan şehirde, salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de eda edildi.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta ülkedeki camilerde cemaatle ibadete kapatılan ve kısa süre önce cuma, öğlen ve ikindi namazlarına açılan camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının kararıyla artık tüm vakitlerde toplu ibadet yapılabilecek.

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreci kapsamında, uzun bir aranın ardından ilk sabah namazı kılındı.

Tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusuyla kentteki camiler, sabah namazında vatandaşla buluştu.

Kentin simge camisi Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar da 1,5 metre aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle namaz kıldı. Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş da namaza katıldı.

Selimiye Camisi Müezzini Hüseyin Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir cuma, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabildiğini söyledi.

Bu sabah itibariyle tüm vakit namazlarının camilerde kılınmaya başladığını belirten Özpınar, "Bu noktada özellikle cemaatimizin dikkat etmesi gereken sosyal mesafeye uygun bir şekilde mutlaka maskesi takılı bir şekilde namazlarımızı yerine getirmeye beraberce özen göstereceğiz. Tabii ki cami cemaatle güzel oluyor. Cemaatle cami bütünleştiği zaman ortaya çok güzel bir tablo çıkıyor. Bu vesileyle uzun süreden beri beş vakit namazın cemaatle kılınmasını arzu ediyorduk nasip bu güneymiş." diye konuştu.

"Hükümetimize teşekkür ediyorum"

Yıllık iznini Türkiye'de geçirmek için tatile gelen gurbetçilerden Bayram Akkaş, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Daha iyi günler yaşanacağını belirten Akkaş, "Hükümetimize ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Beş vakit namazı camide kılmayı özlemiştik. İnsan ne de olsa özlüyor. Salgın nedeniyle buna katlanmak zorunda kaldık." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan geldiğini ifade eden Akkaş, namazı kıldıktan sonra memleketi Eskişehir'e gideceğini kaydetti.

Ordu

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Maskesini takıp seccadesini yanında getiren az sayıda vatandaş, Bucak Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Caminin havalandırılması amacıyla kapısı ve penceresi de açık tutuldu.

Cemaatten Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arada namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Yeni dönemde yanına seccade alarak ve kurallara uyarak camiye geldiğini anlatan Özdemir, salgının bir an önce atlatılmasını ve kalabalıkla namaz kılabilmeyi temenni etti.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklular'da kullanılan, otağlardan esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi, uzun aradan sonra kılınan sabah namazında cemaatine kavuştu. 

Çok yoğun olmadığı gözlenen camide namaz kılan vatandaşlar, sabah namazını cemaatle kılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Muş

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Ulucami'de de eda edildi. 

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Adana

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın maske ve mesafe kurallarına uyularak vakit namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasının ardından bazı vatandaşlar çocuklarıyla sabah namazı için Adana'daki Merkez Sabancı Camisi'ne geldi.

Camiye giren vatandaşlar, ilgililerce belirtilen sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu.

Maskeyle namaz kılan vatandaşlar daha sonra dua etti.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, ezan sesiyle birlikte kentin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazda vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ibadetlerini gerçekleştirdi.

Kondi, yeniden cemaatle camilerde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyulmasını istedi.

Camiye, Kovid-19'a ilişkin uyarı metinlerinin asıldığı görüldü.

Hatay

Hatay'da ise Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ne gelen vatandaşlar, kendi seccadelerini sererek saf tuttu.

Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan cemaat, namazın ardından dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar da sosyal mesafeyi göz önüne alarak saf tuttu.

Namaz esnasında maske taktıkları gözlenen vatandaşlar, daha sonra dua ederek camiden ayrıldı.

#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş #Cami #koronavirüs #ibadet #sabah namazı #Kovid19
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