Camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.

AŞI YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.