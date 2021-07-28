Camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi
Geçen hafta en az aşılama oranına sahip olan illerden biri olan Siirt'te camilerden yapılan "Aşınızı yaptırınız, inançlı olunuz. Salgın tehlikesi geçmiş değil" anonslarından sonuç çıkmadı
TÜRKİYE 28.07.2021, 13:40
CAMİLERDEN ANONS YAPILMIŞTI
Geçen hafta, en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu şehirlerden biri olan Siirt'te toplumsal bağışıklığın artırılması için camilerden anons yapılmıştı.
"SALGIN TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL"
Yapılan anonsta, "Aşınızı yaptırınız inançta olunuz. Yazın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın.
Salgın tehlikesi geçmiş değil. Konutlarda kalmaya ve önlemlere uymaya daima birlikte devam edelim. Unutmayalım salgın aşı ile biter.
Yarına daha itimatla bakmak için aşı olunuz. Hastanelerimizde, aile sıhhati merkezlerinde ve taşınabilir aşı noktalarında randevusuz aşınızı yaptırabilirsiniz" sözlerine yer verilmişti.
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