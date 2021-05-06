Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti
Antalya'da 52 yaşındaki Nuray A. ile 30 yaşındaki Melis D.'nin, evde pencere ve camları folyo ile kaplayarak, yatak odasında mangalda kömür yakarak intihar ettikleri öğrenildi. Öte yandan anne ve kızının, intiharın ardından yakınlarına bıraktıkları notta, söz konusu olayın medyaya yansımasını istemedikleri ortaya çıktı.
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Nuray A. (52) ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.'den (30) haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi.
ÖLÜ BULUNDULAR
İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
HER YERİ FOLYO İLE KAPATIP KÖMÜR YAKMIŞLAR
Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.
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