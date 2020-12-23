Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA EMRİ

Dündar'ın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ise beraatına karar verildi.

Mahkeme Can Dündar hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının ise aynen devamına hükmederek, sanık hakkında daha önce çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleri ile iadesinin istenilmesine de karar verdi.