Çanakkale'de 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi
Çanakkale'deki operasyonda 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanına el konuldu.
TÜRKİYE 19.07.2022, 17:52
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli S.E'ye ait ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, üzerinde 1817 yazısı ve haç işareti bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen yaklaşık 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi.
Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, operasyonda bulunan malzemeye el konuldu.
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