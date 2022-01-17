Çanakkale'de 26 tüfek ve sahte içki ele geçirildi
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 çeşit tüfek, 10 litre sahte viski, 1 litre sahte rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 17.01.2022, 21:40
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ezine ilçesi Pınarbaşı köyünde bir adrese baskın yaptı.
Operasyonda, 26 çeşit farklı çap ve uzunlukta tüfek, fişek dolum aparatı, 118 el yapımı fişek, 17 viski yapımında kullanılan kit, 3 litre anason yağı, 10 litre sahte viski, 1 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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