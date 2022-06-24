Çanakkale'de bir çocuk, yerdeki Türk bayrağını kaldırıdı

Çanakkale’de eski Kilitbahir Feribot İskelesi önünde bir çocuk, alkışlanmayı hak eden bir hareket yaptı.

Yerde Türk bayrağını gören 5 yaşlarındaki bir çocuk, bayrağı yerden alarak sopasına geçirmeye çalıştı.

Bayrağı dalgalandırdı

Uzun uğraşlar sonucu bayrağı yerine takan çocuk, daha sonra bir sağa bir sola koşturarak bayrağın dalgalanmasını izledi.

O anlar kaydedildi

Bir süre kordon boyunda bayrakla dolaşan çocuk, daha sonra gözden kaybolurken o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Küçük cocuğun videosunu izleyenler, miniğe tam puan vermeyi de ihmal etmedi.