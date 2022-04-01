Çanakkale'de orman yangını: Müdahaleler sürüyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.
TÜRKİYE 01.04.2022, 17:32
Dağoba köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar Köyü çevresindeki yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.
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